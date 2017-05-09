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В Орле прошел Бал Победы

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09.05.2017

В субботу 7 мая площадь перед МФЦ на некоторое время преобразилась в 40-е годы прошлого столетия. В центре города была разыграна масштабная постановка. Простые жители, выпускники и школьники, солдаты, а потом взрывы, война и... Победа. Мероприятие организовали гости из Белгорода.

Теги:балтанцывальс9 маядень победыпраздникветераны

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