В Орле прошел Бал Победы
09.05.2017
В субботу 7 мая площадь перед МФЦ на некоторое время преобразилась в 40-е годы прошлого столетия. В центре города была разыграна масштабная постановка. Простые жители, выпускники и школьники, солдаты, а потом взрывы, война и... Победа. Мероприятие организовали гости из Белгорода.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36431
Другие новости раздела
09.05.2017
Силовой турнир прошел в канун Дня Победы
$ USD58.5382(+0.97)06.05
€ EUR64.2398(+1.51)06.05
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: