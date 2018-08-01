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Орел01.08.2018 Среда 12:06
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  4. В Орел прибыл президент международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка

В Орел прибыл президент международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка

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01.08.2018

В администрации региона во время встречи с главой Орловщины Андреем Клычковым шла речь о реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве правительства региона с международным Конгрессом промышленников и предпринимателей.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиАртем Чайкавстреча

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