В Орел прибыл президент международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка
01.08.2018
В администрации региона во время встречи с главой Орловщины Андреем Клычковым шла речь о реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве правительства региона с международным Конгрессом промышленников и предпринимателей.
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