В октябре новоселье справят орловских 165 семей
31.07.2018
В заводском районе Орла готовится к сдаче многоэтажный дом. За плечами компании, которая его строит, не один возведенный объект в Орле. Квартиры комфорт-класса предлагает застройщик «Инмежстрой».
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