В ОГУ прошел международный круглый стол на тему экологической безопасноти в АПК
16.05.2018
В ОГУ имени Тургенева прошел международный круглый стол. Его тема — проблемы экологической безопасности в агропромышленном комплексе. Участие приняли представители АПК Италии и делегация из Тосканского университета.
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