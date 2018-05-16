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  4. В ОГУ прошел международный круглый стол на тему экологической безопасноти в АПК

В ОГУ прошел международный круглый стол на тему экологической безопасноти в АПК

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16.05.2018

В ОГУ имени Тургенева прошел международный круглый стол. Его тема — проблемы экологической безопасности в агропромышленном комплексе. Участие приняли представители АПК Италии и делегация из Тосканского университета.

Теги:ОГУ им ТургеневаАПКэкологиякруглый стол

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