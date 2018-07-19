В губернаторских выборах на Орловщине примут участие 5 кандидатов
17.07.2018
На предстоящие выборы губернатора Орловской области региональной избирательной комиссией зарегистрировано 5 кандидатов. Изначально о своем выдвижении заявили 9 человек. Однако четырем кандидатам в регистрации было отказано из-за того, что они не представили полный перечень необходимых документов. Последним претендентом, который получил регистрацию, стал Андрей Клычков.
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