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  4. В губернаторских выборах на Орловщине примут участие 5 кандидатов

В губернаторских выборах на Орловщине примут участие 5 кандидатов

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17.07.2018

На предстоящие выборы губернатора Орловской области региональной избирательной комиссией зарегистрировано 5 кандидатов. Изначально о своем выдвижении заявили 9 человек. Однако четырем кандидатам в регистрации было отказано из-за того, что они не представили полный перечень необходимых документов. Последним претендентом, который получил регистрацию, стал Андрей Клычков.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областивыборыгубернатор

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