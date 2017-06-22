Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.06.2017 Четверг 00:39
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В гости к молодежи

В гости к молодежи

Версия для печати

21.06.2017

Делегация посольства Ирана посетила Орловский государственный университет имени Тургенева. Зарубежные гости встретились с ректором вуза Ольгой Пилипенко, профессорско-преподавательским составом и студентами.

Теги:Республика ИранделегацияОГУОльга Пилипенко

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40031

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Визит иранской делегации
21.06.2017

Визит иранской делегации

Гордость Орловщины
21.06.2017

Гордость Орловщины

Мохнатые пинкертоны
21.06.2017

Мохнатые пинкертоны

Юбилейная жизнь
21.06.2017

Юбилейная жизнь

Пожар на полигоне ТБО
21.06.2017

Пожар на полигоне ТБО

$ USD60(+1.42)22.06
€ EUR66.798(+1.48)22.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online