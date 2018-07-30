В Дмитровске подрядчик идеально отремонтировал жилой дом
30.07.2018
Дмитровцы теперь свой дом называют дворцом. Двухэтажка, никогда не видавшая ремонта ни капитального, ни косметического, теперь заметно выделяется среди других дмитровских домов.
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