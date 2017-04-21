Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.04.2017 Пятница 19:47
сейчас в эфире
19:30
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Управленческий праздник

Управленческий праздник

Версия для печати

21.04.2017

Один из самых молодых праздников России отмечается 21 апреля. Это день местного самоуправления. Лучшим представителям муниципальных образований губернатор Вадим Потомский вручил награды лично.

Теги:губернаторВадим Потомскийместное самоуправлениепраздник

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35438

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Подготовка к субботнику
21.04.2017

Подготовка к субботнику

Новый лес
21.04.2017

Новый лес

Могила героя
21.04.2017

Могила героя

Оружие на улице Ленина
21.04.2017

Оружие на улице Ленина

Всероссийский заплыв
21.04.2017

Всероссийский заплыв

$ USD56.2307(-0.19)22.04
€ EUR60.3187(-0.3)22.04

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online