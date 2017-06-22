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Тысячи рабочих мест

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22.06.2017

Почти три тысячи дополнительных рабочих мест планируется дополнительно создать в Орловском регионе. Новые производства будут открыты в Орловском , Кромском и Сосковском районах. Напомним, 21 июня в Орловской области было подписано соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта Знаменского СГЦ. Губернатор Вадим Потомский подчеркнул, что правительство окажет всестороннюю поддержку.

Теги:Знаменский Селекционно-генетический центрЕлена КлимоваВадим Потомскийинвестиционный контракт

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