Тысячи рабочих мест

Почти три тысячи дополнительных рабочих мест планируется дополнительно создать в Орловском регионе. Новые производства будут открыты в Орловском , Кромском и Сосковском районах. Напомним, 21 июня в Орловской области было подписано соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта Знаменского СГЦ. Губернатор Вадим Потомский подчеркнул, что правительство окажет всестороннюю поддержку.