Тысячи рабочих мест
22.06.2017
Почти три тысячи дополнительных рабочих мест планируется дополнительно создать в Орловском регионе. Новые производства будут открыты в Орловском , Кромском и Сосковском районах. Напомним, 21 июня в Орловской области было подписано соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта Знаменского СГЦ. Губернатор Вадим Потомский подчеркнул, что правительство окажет всестороннюю поддержку.
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