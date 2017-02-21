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Судебное разбирательство

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21.02.2017

Генеральный директор Первой городской управляющей компании подал иск в Конституционный Суд России. Требование — разрешить управляющим компаниям считать ОДН не по нормативу, а по фактическому использованию.

Теги:Судконституционный суд РФпервая городская управляющая компанияиск

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