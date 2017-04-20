Судьба "Зеленстроя"
20.04.2017
В год экологии город может потерять предприятие, занимающееся вопросами озеленения орловских скверов и парков — судьбу муниципального «Зеленстроя» накануне обсуждали депутаты горсовета.
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