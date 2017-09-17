Страхование в АПК
14.09.2017
Орловскую область посетил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. В администрации области он принял участие в семинаре-совещании «Повышение финасовой грамотности аграриев при страховании с господдержкой».
Короткая ссылка obl1.ru/~/41984
Другие новости раздела
15.09.2017
Больше денег
15.09.2017
Своими глазами
15.09.2017
Резонансный закон
15.09.2017
Безопасная дорога
15.09.2017
Награды лучшим
$ USD57.5336(-0.24)16.09
€ EUR68.5801(-0.11)16.09
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?