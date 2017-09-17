Спасибо деду
14.09.2017
Благодаря им была добыта Великая Победа. В преддверии 80-летия Орловской области наш телеканал совместно с облсоветом поздравляют героев Великой Отечественной войны, которые принимали участие в съемках документального фильма «Ветераны».
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