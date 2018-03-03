Сетевой терроризм
01.03.2018
Как, размещая что-то в социальных сетях, не совершить случайный ляп и не привлечь к себе внимание контролирующих органов? Как не поддаться интернет-вербовщику? Эти и другие вопросы, связанные с тем, как противостоять идеологии терроризма и экстремизма, обсудили в ОГУ.
Короткая ссылка obl1.ru/~/45202
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