Сетевой терроризм

Как, размещая что-то в социальных сетях, не совершить случайный ляп и не привлечь к себе внимание контролирующих органов? Как не поддаться интернет-вербовщику? Эти и другие вопросы, связанные с тем, как противостоять идеологии терроризма и экстремизма, обсудили в ОГУ.