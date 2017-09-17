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Резонансный закон

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15.09.2017

Большой резонанс в обществе произвели готовящиеся поправки в законопроект региона «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области».

Теги:облсоветдепутатызаконопроектмитинги

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