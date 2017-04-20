Ради детей
20.04.2017
В Научно-клиническом многопрофильном центре им. Круглой открылось отделение реабелитации для детей с неврологической и ортопедической паталогией.
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