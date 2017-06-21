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Орел21.06.2017 Среда 02:47
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Противодействие наркомании

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20.06.2017

Орловщина вместе со всей страной проводит работу по противодействию наркомании. Наш регион входит в число благополучных на общероссийском уровне.

Теги:Наркоманиязависимостьнаркотикипрофилактикаантинаркотическая комиссия

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