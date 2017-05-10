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Приговор убийце

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10.05.2017

Советский районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Андрея Бочкова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Теги:ПриговорубийствосудУК РФ

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