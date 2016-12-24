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Пресс-конференция Президента

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23.12.2016

Одно из самых важных политических событий года прошло в столице. В большой пресс-конференции президента Владимира Путина приняла участие съемочная группа «Первого областного».

Теги:Владимир ПутинПрезидентпресс-конференцияПервый областной телеканал

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