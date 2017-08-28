Православный праздник
28.08.2017
Строгий Успенский пост завершен. В понедельник, 28-го августа, верующие отметили один из двенадцати главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
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