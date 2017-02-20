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Права человека

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20.02.2017

Председатель областного Совета Леонид Музалевский провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Орловской области Александром Лабейкиным.

Теги:МузалевскийЛабейкиномбудсменправа человка

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