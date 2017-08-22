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Поздно, доктор!

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21.08.2017

В Орловской области около двенадцати с половиной тысяч человек имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств федерального бюджета. Однако, поступления нередко запаздывают. В результате этого опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

Теги:лекарствальготыбюджетОрловская область

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