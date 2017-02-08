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Повышенная готовность

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08.02.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал поручение усилить работу служб и ведомств в связи с резким похолоданием на территории региона.

Теги:Вадим ПотомскийгубернаторморозЖКХОрловская область

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