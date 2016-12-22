Подростковая преступность
22.12.2016
Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в России снижается почти на 10% в год — это данные федеральной статистики. Подростковая преступность уменьшается и в Орловской области.
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