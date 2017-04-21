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Орел21.04.2017 Пятница 19:46
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Подготовка к субботнику

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21.04.2017

Орел готовится к акциям чистоты. Планируеется, что 29 апреля в экологическом субботнике примут участие до 200 тысяч жителей региона.

Теги:субботникподготовкаОрёлуборка

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