Подготовка к субботнику
21.04.2017
Орел готовится к акциям чистоты. Планируеется, что 29 апреля в экологическом субботнике примут участие до 200 тысяч жителей региона.
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