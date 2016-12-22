Почетный гражданин
21.12.2016
Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Орловского филиала РАНХиГС, Виктор Ливцов, стал «Почётным гражданином Орловской области». Это звание краеведу присвоили 19 декабря на заседании областного Совета.
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