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Почетный гражданин

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21.12.2016

Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Орловского филиала РАНХиГС, Виктор Ливцов, стал «Почётным гражданином Орловской области». Это звание краеведу присвоили 19 декабря на заседании областного Совета.

Теги:ЛивцовисториккраеведОрелпочетный гражданин

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