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Первостепенные задачи

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23.12.2016

Губернатор Орловской области Вадим Потомский обозначил ряд первостепенных задач на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Теги:Вадим Потомскийкоррупциязадачипоручениякомиссия

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