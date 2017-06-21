Перспективы Мценска
19.06.2017
В Орловском регионе продолжается дорожно-строительная кампания. На заседании Правительства глава Мценска Андрей Беляев озвучил перечень объектов. В нем центральные улицы, дворы и подъезды к ним.
Короткая ссылка obl1.ru/~/39767
Другие новости раздела
20.06.2017
Земля для многодетных семей
20.06.2017
Противодействие наркомании
20.06.2017
Городские проблемы
20.06.2017
За работу с пенсионерами
20.06.2017
Из рук вон
$ USD58.5786(+0.62)21.06
€ EUR65.321(+0.46)21.06
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: