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Перспективы Корсаковского района

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21.02.2017

Перспективы Корсаковского района обсуждались на заседании Правительства Орловской области. Глава Виталий Кнодель обозначил ряд проблемных направлений — от ремонта ДК до привлечения инвестиций.

Теги:КорсаковоКорсаковский районВиталий Кнодельперспективы

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