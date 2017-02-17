Патриотическая акция

«Равнение на героев!» — так звучит название военно-спортивной эстафеты для воспитанников школы № 35. Это значит, что нужно с достоинством пройти полосу препятствий. Патриотическую акцию, приуроченную к 23 февраля, с будущими защитниками отечества провело специальное подразделение УФСИН России по Орловской области.