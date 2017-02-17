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Патриотическая акция

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17.02.2017

«Равнение на героев!» — так звучит название военно-спортивной эстафеты для воспитанников школы № 35. Это значит, что нужно с достоинством пройти полосу препятствий. Патриотическую акцию, приуроченную к 23 февраля, с будущими защитниками отечества провело специальное подразделение УФСИН России по Орловской области.

Теги:УФСИНшколаакцияпатриотизм23 февраля

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