Патриотическая акция
17.02.2017
«Равнение на героев!» — так звучит название военно-спортивной эстафеты для воспитанников школы № 35. Это значит, что нужно с достоинством пройти полосу препятствий. Патриотическую акцию, приуроченную к 23 февраля, с будущими защитниками отечества провело специальное подразделение УФСИН России по Орловской области.
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