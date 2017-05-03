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Парусная регата

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03.05.2017

Любители ходить под парусом открыли новый сезон. Накануне майских праздников расправили паруса своих яхт воспитанники Константина Граматчикова.

Теги:Парусная регатапарусный спортКонстантин Граматчиков

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