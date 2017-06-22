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Отставка Усикова

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22.06.2017

В четверг депутаты городского совета рассмотрели вопрос об отставке Андрея Усикова. Заявление об увольнении по собственному желанию глава администрации написал накануне.

Теги:Орловский горсоветАндрей Усиковотставкавнеочередная сессия

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