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От огня стерегущие

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17.07.2017

90 лет назад было утверждено положение, в котором регламентировались функции государственного пожарного надзора. Сегодня в этой структуре по всей стране проходят службу более 14 тысяч сотрудников.

Теги:ПожарныеМЧСпожарный надзоргосударственная структура

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