От огня стерегущие
17.07.2017
90 лет назад было утверждено положение, в котором регламентировались функции государственного пожарного надзора. Сегодня в этой структуре по всей стране проходят службу более 14 тысяч сотрудников.
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