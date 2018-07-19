Орловское правительство обсудило вопросы экологической безопасности

В России планируется запустить более 200 высокотехнологичных объектов по сортировке и переработке отходов. Вопросы экологическое безопасности — среди приоритетов для Орловского региона. О ходе реализации областной госпрограммы «Охрана окружающей среды» шла речь на заседании правительства.