Орловское правительство обсудило вопросы экологической безопасности
17.07.2018
В России планируется запустить более 200 высокотехнологичных объектов по сортировке и переработке отходов. Вопросы экологическое безопасности — среди приоритетов для Орловского региона. О ходе реализации областной госпрограммы «Охрана окружающей среды» шла речь на заседании правительства.
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