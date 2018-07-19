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Орловское правительство обсудило вопросы экологической безопасности

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17.07.2018

В России планируется запустить более 200 высокотехнологичных объектов по сортировке и переработке отходов. Вопросы экологическое безопасности — среди приоритетов для Орловского региона. О ходе реализации областной госпрограммы «Охрана окружающей среды» шла речь на заседании правительства.

Теги:заседание правительствааппаратное совещаниеТБОмусор

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