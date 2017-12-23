Орловский КВН
21.12.2017
Еще год назад казалось, что орловский КВН исчерпал свои силы. Перемены к лучшему начались в 2016 году, когда Ольга Пилипенко — ректор ОГУ имени Тургенева, приняла решение КВН возрождать.
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