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Орловские законы

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19.06.2017

Региональные парламентарии обсудили поправки в законопроекты Орловской области. Заседание профильного комитета состоялось в понедельник, 19 июня.

Теги:Парламентариидепутатыоблсоветзаседание

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