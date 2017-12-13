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Орловские таланты

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13.12.2017

Молодые ученые, музыканты, спортсмены, победители олимпиад и конкурсов встретились в среду в ОГАУ. Пришли не с пустыми руками. Как подтверждение побед: проекты, уникальные изобретения. Региональным властям во главе с Андреем Клычковым и Леонидом Музалевским довелось познакомиться с их авторами.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиЛеонид МузалевскийОГАУмолодежь

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