Орловская область войдет в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»
19.07.2018
Правительство региона подготовило заявку в Минтранс России на включение области в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», предусматривающий выделение федерального финансирования на реконструкцию и строительство дорог в крупнейших городских агломерациях России.
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