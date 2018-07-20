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Орловская область войдет в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»

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19.07.2018

Правительство региона подготовило заявку в Минтранс России на включение области в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», предусматривающий выделение федерального финансирования на реконструкцию и строительство дорог в крупнейших городских агломерациях России.

Теги:Орловская областьфедеральный проектдорогиМинтранс

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