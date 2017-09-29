Огра
29.09.2017
30 сентября в городе будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Связано это с праздничными мероприятиями, посвященными 80-летию со дня образования УМВД Орловской области.
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