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ОГАУ провел конкурс пахарей

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16.05.2018

Областной слёт ученических производственных бригад традиционно устраивается и проводится на базе ОрелГАУ. Слёт, собравший сотню участников, проходит на разных «площадках». Наша съемочная группа выбрала ту из них, где — поле, мужчины и трактора.

Теги:ОГАУстудентыученические производственные бригадыконкурспахари

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