ОГАУ провел конкурс пахарей
16.05.2018
Областной слёт ученических производственных бригад традиционно устраивается и проводится на базе ОрелГАУ. Слёт, собравший сотню участников, проходит на разных «площадках». Наша съемочная группа выбрала ту из них, где — поле, мужчины и трактора.
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