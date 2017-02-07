Обновление автопарка
07.02.2017
Автопарк медицинских учреждений увеличится в 2017 году. Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил членам Правительства проработать вопрос приобретения новых машин скорой помощи.
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