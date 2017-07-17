Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.07.2017 Понедельник 19:01
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Последний янычар. 73-я серия|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. О русских хакерах

О русских хакерах

Версия для печати

17.07.2017

В Орле прошла конференция, посвященная информационной безопасности. Среди ключевых тем обсуждения — уязвимость телекоммуникационного оборудования, обнаружение вирусных атак, их расследование и то, как хорошим хакерам одолевать плохих.

Теги:Информационная безопасностьинформационные технологииконференцияОрел

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40900

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Планшет вместо учебника
17.07.2017

Планшет вместо учебника

День металлурга в Орле
17.07.2017

День металлурга в Орле

От огня стерегущие
17.07.2017

От огня стерегущие

Чистота по-дворянски
17.07.2017

Чистота по-дворянски

Прямые выплаты
17.07.2017

Прямые выплаты

$ USD59.0657(-0.81)18.07
€ EUR67.6184(-0.74)18.07

Наш опрос

Комфортно ли Вам на орловских дорогах?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online