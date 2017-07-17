О русских хакерах
17.07.2017
В Орле прошла конференция, посвященная информационной безопасности. Среди ключевых тем обсуждения — уязвимость телекоммуникационного оборудования, обнаружение вирусных атак, их расследование и то, как хорошим хакерам одолевать плохих.
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