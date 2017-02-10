Новые кадры
10.02.2017
В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины» в Управлении труда и занятости Орловской области обсудили условия подготовки специалистов в различных отраслях.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31257
Другие новости раздела
10.02.2017
Встреча с послом
10.02.2017
ГЛОНАСС в массы
10.02.2017
Ремонт переезда
10.02.2017
Вешние воды
10.02.2017
Облсовет в Глазуновке
$ USD58.8457(-0.18)11.02
€ EUR62.6824(-0.34)11.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: