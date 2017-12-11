Новобранцы "Юнармии"
11.12.2017
В День героев Отечества 200 орловских школьников вступили в ряды регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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