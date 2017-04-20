Не судите...
20.04.2017
В Орловской области впервые прошел Пасхальный Крестный ход, в котором приняли участие несколько сотен осужденных. Он был совершен на территории женской исправительной колонии в поселке Шахово.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35388
Другие новости раздела
20.04.2017
Форум хлебопеков
20.04.2017
Губернатор в Ярославле
20.04.2017
Хлебные итоги
20.04.2017
О налогах
20.04.2017
Безопасность на дорогах
$ USD56.4165(+0.24)21.04
€ EUR60.6139(+0.35)21.04
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: