Напоминание перед губернаторскими выборами

9 сентября в нашем регионе пройдут выборы губернатора. В связи с этим в Управлении по вопросам миграции орловчанам напоминают о некоторых важных моментах. Самое основное — это то, что реализовать избирательное право возможно только имея действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.