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Напоминание перед губернаторскими выборами

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26.07.2018

9 сентября в нашем регионе пройдут выборы губернатора. В связи с этим в Управлении по вопросам миграции орловчанам напоминают о некоторых важных моментах. Самое основное — это то, что реализовать избирательное право возможно только имея действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Теги:УФМС по Орловской областипаспортзаменавыборы

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