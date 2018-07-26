Напоминание перед губернаторскими выборами
26.07.2018
9 сентября в нашем регионе пройдут выборы губернатора. В связи с этим в Управлении по вопросам миграции орловчанам напоминают о некоторых важных моментах. Самое основное — это то, что реализовать избирательное право возможно только имея действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.
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