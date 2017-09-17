Награды лучшим
15.09.2017
В пятницу в Орловском регионе вручали награды лучшим сотрудникам Роспотребнадзора. Ведомство отмечает юбилей — 95 лет со Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России.
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Юбилей ветерана
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