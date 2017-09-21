На полдороге
21.09.2017
В среду депутаты городского совета обсуждали ремонтную кампанию 2017 года. Как пояснил глава УКХ города Орла Дмитрий Зуев, работа завершена лишь на половине из объектов улично-дорожной сети.
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