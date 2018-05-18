Муромский ответил на неудобные вопросы в прямом эфире "Первого областного"
18.05.2018
Александр Муромский в прямом эфире телеканала «Первый областной» ответил на вопросы орловчан. На первом месте — проблемы, связанные с дорогами и сферой ЖКХ. Помимо этого глава города рассказал о благоустройстве дворов и улиц, судьбе ПАТП, ситуации в доме № 3 по улице Герцена, где произошло ЧП в конце минувшей недели.
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