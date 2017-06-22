Мохнатые пинкертоны
21.06.2017
21 июня свой профессиональный праздник отмечают кинологи. В 1906 году начальник полицейского отделения в Санкт-Петербурге Лебедев выдвинул предложение об использовании животных в сыскной работе.
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